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15:29, 14 июня 2024Россия

Иномарка столкнулась с автобусом на российской федеральной трассе

В Марий Эл иномарка столкнулась с автобусом, девять человек пострадали

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Марий Эл иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

Авария произошла в районе 20-го километра федеральной трассы «Вятка». По предварительным данным, пострадали девять человек, троих из них спасти не удалось. Остальные получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия выехало руководство ГАИ республики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 14 июля в Благовещенске минивэн влетел в шедших по тротуару пешеходов. Жертвами наезда стали три человека, еще семерых доставили в больницу. Управлявшего автомобилем мужчину задержали, у него выявили признаки опьянения.

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      Алан Босиков
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