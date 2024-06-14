Лавров оценил шансы Запада понять Путина

Глава МИД России Лавров: имеющие уши на Западе услышат инициативу Путина о мире

«Имеющие уши и мозги» политики на Западе услышат и поймут инициативу президента России Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

«Имеющий уши, да услышит, имеющий мозги, да поймет. Не уверен, что на Западе у всех все в порядке с этими органами человеческого организма, но надежда уходит последней», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что президент России «очень терпеливый», и выразил надежду, что западные страны серьезно отнесутся к предложению Путина.

Ранее Путин на встрече с руководством МИД России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Российский лидер уточнил, что для этого Киев должен вывести свои войска из Донбасса и Новороссии. Кроме того, республике необходимо отказаться от членства в НАТО.

Глава государства добавил, что для Москвы принципиален безъядерный статус Украины. Помимо этого, Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны быть обозначены в международных договорах как российские регионы. Путин подчеркнул, что после этого Запад также должен отменить наложенные на Россию санкции.