ПСЖ заплатил за переход Сафонова из «Краснодара» 20 миллионов евро

Французский «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт россиянина с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Таким образом, трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря. В топ-3 помимо перехода россиянина входят трансфер Кейлора Наваса в ПСЖ (15 миллионов евро) и Бенжамена Лекомте в «Монако» (13,5 миллиона евро).

У Сафонова возникли проблемы с визой, из-за чего объявление о трансфере отложили

За день до официального объявления о переходе российского голкипера «РБ Спорт» писал, что у Сафонова возникли проблемы с получением рабочей визы. По данным издания, именно с этим была связана задержка трансфера.

«Это может занять еще некоторое время. Но все стороны надеются, что в итоге Сафонов получит разрешение на работу во Франции», — заявлял источник, знакомый с ситуацией.

Отмечалось, что вратарь уже прошел медосмотр в новом клубе.

Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем источник «РБ Спорт»

Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам

7 июня появились сообщения о том, что переход Сафонова в ПСЖ оказался под угрозой срыва, несмотря на предметный интерес со стороны французского клуба. Проблемой стали долги футболиста по алиментам. Оказалось, что голкипер задолжал бывшей супруге Анастасии Казачек 60 миллионов рублей. Из-за этого ему закрыли выезд из России. Сам Матвей называл эту информацию слухами. При этом он отказался подтверждать или опровергать появившиеся сообщения.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

11 июня журналист Иван Карпов писал, что с голкипера сняли запрет на выезд из страны. Однако позднее появилась информация о том, что вместо 60 миллионов Сафонов выплатил бывшей жене всего 22 тысячи рублей. Она лично обращалась в ПСЖ с просьбой заблокировать трансфер.

Telegram-канал Baza сообщал, что в конце мая Сафонов подал заявление в полицию на бывшую жену. По сведениям источника, футболист обвинял экс-супругу в краже денег с банковской карты несколько лет назад. Он рассказал полицейским, что еще в 2021 году, когда они с Анастасией состояли в браке, девушка якобы украла с его карты 800 тысяч рублей.

В российском футболе поддержали решение Сафонова продолжить карьеру в ПСЖ

Мнения о том, стоило ли Сафонову соглашаться на переход в ПСЖ, разделились. Например, нападающий московского «Динамо» Федор Смолов сказал, что тут даже и думать нечего.

Если есть предложение и всех все устраивает, то точно надо переходить. У тебя карьера одна и шанс перейти в ПСЖ один. Это то, что ты будешь рассказывать внукам Федор Смолов нападающий «Динамо»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев заявлял, что видит смысл в переходе Сафонова только в том случае, если он готов к конкуренции с основным голкипером парижан Джанлуиджи Доннарумой.

Ехать на вторые роли, сидеть на лавке нет смысла. Лучше здесь постоянно играть Ринат Дасаев бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР

Андрей Аршавин отметил, что вернуться Сафонов всегда успеет. «За 20 миллионов перейти из "Краснодара" в ПСЖ — это суперздорово. Нужно будет поздравить Сергея Галицкого, что его школа выдала такого прекрасного вратаря», — отметил бывший форвард лондонского «Арсенала» и сборной России.

На протяжении всей клубной карьеры Сафонов выступал за «Краснодар»

Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Ставрополе, но является воспитанником футбольной школы «Краснодара». С 2020 года голкипер был капитаном команды. За период выступления за «быков» он провел за клуб 175 матчей. В минувшем сезоне он сыграл большую роль в том, что «Краснодар» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), уступив только петербургскому «Зениту».

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Что касается выступлений за сборную России, то Сафонов привлекался в юниорские национальные команды с 15 лет. 1 июня 2021 года он дебютировал за основную сборную в товарищеском матче со сборной Польши. В июне того же года голкипер сыграл два матча за национальную команду на Евро-2020. В настоящее время на его счету 14 матчей в составе сборной России.