Медведь покалечил двух туристов в горах

Медведь набросился на двух туристов в национальном парке Уотертон-Лейкс в Канаде

В Канаде медведь набросился на двух туристов-походников в национальном парке Уотертон-Лейкс и покалечил их. Об этом сообщает CBC News.

11 июня пара туристов совершали восхождение на гору Руби-Ридж от озера Крэнделл. Около двух часов дня они столкнулись с медведем.

«Медведь их атаковал, оба получили ранения. Был применен спрей для отпугивания медведей, и зверь покинул место происшествия. Туристы также успешно покинули территорию», — сказано в заявлении Департамента национальных парков Канады.

Пострадавшие самостоятельно вышли к людям и были госпитализированы в стабильном состоянии. Они не смогли точно сказать, какой именно медведь напал на них. Агрессивное животное все еще не найдено. Восемь туристических троп и кемпингов на территории парка до сих пор закрыты.

Согласно сайту Департамента национальных парков Канады, в Уотертон-Лейкс водятся как черные медведи-барибалы, так и гризли.

Ранее сообщалось, что в США черный медведь-барибал вломился в дом к пожилой жительнице штата Калифорния и съел ее. Сильно поврежденные останки 71-летней женщины обнаружили 8 ноября 2023 года.

