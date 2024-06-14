Медведев назвал имя выступавшего в 2022 году посредником с Украиной политика

Медведев: посредником по Украине в 2022 году был экс-премьер Израиля Беннет

Посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине в 2022 году оказывал экс-премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Имя политика, который выступал посредником, назвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в соцсети «Вконтакте».

«Упомянутый Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022-го Москву, — не кто иной как израильский премьер Беннет, который ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с руководящим составом МИД заявил, что Запад не принял услуги зарубежного посредника, с которым в 2022 году в Москве прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Россия согласилась на работу с зарубежным лидером, который был с визитом в Москве 5 марта 2022 года.