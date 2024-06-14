Зампред Совбеза Медведев назвал США глобальной санкционной неометрополией

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты» назвал США глобальной санкционной неометрополией.

По его словам, Соединенные Штаты активно применяют не только первичные, но и вторичные санкции, подрывая суверенитет третьих стран.

Ранее Медведев призвал максимально вредить тем странам Запада, которые ввели санкции против России.

12 июня Минфин США ввел новые санкции против России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают над ответными действиями, которые будут наилучшим образом соответствовать российским интересам.