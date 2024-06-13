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10:14, 13 июня 2024Россия

Медведев призвал максимально вредить странам после ввода санкций против России

Медведев: нужно максимально вредить странам, которые ввели санкции против России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Нужно максимально вредить тем странам Запада, которые ввели санкции против России. Об этом в Telegram-канале написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Вред во всем, в чем можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах», — убежден Медведев.

Россия должна делать так, чтобы парализовывать работу компаний недружественных стран и их госучреждений, а также наносить ущерб по слабым местам в вопросе важнейших технологий, подчеркнул политик. Он призвал «буквально изничтожать» энергетику, промышленность, транспорт и социальную структуру тех государств, что ввели антироссийские ограничения.

Помимо этого, по мнению Медведева, ответить на действия Запада надо передачей всех видов вооружений всем его врагам. Речь при этом пока не идет о ядерном вооружении, заметил он, добавив, что в отношении врага не должно существовать никаких правил.

12 июня Минфин США объвил о расширении санкций против России. Под ограничения, в частности, попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Из-за санкций Мосбиржа с 13 июня прекратила биржевые торги долларами и евро. Кроме того, Соединенные Штаты запретили своим гражданам и компаниям предоставлять ряд IT-услуг на территории России. Под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области информационных технологий, а также услуги IT-поддержки и облачные услуги для нескольких категорий программного обеспечения (ПО). В их число вошло ПО для управления предприятием и для проектирования и производства.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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