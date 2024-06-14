Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям и эксплуатации

В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи. Об этом написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Политик отметил, что инициирование «Единой Россией» движения «За свободу наций!» — важный шаг к консолидации народов мира в борьбе с неоколонизаторами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переход к новому мироустройству займет целую эпоху и будет тернистым.

В мае колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман написал, что США подрывают международный порядок и нарушают правила.