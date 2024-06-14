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01:12, 14 июня 2024Мир

Медведев прокомментировал новое мироустройство

Медведев: в новом мироустройстве не будет места санкциям и эксплуатации
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи. Об этом написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Политик отметил, что инициирование «Единой Россией» движения «За свободу наций!» — важный шаг к консолидации народов мира в борьбе с неоколонизаторами.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переход к новому мироустройству займет целую эпоху и будет тернистым.

В мае колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман написал, что США подрывают международный порядок и нарушают правила.

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      Юлия Мискевич
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