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01:06, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Медведев высказался о вступлении Армении и Украины в ЕС

Медведев: Армению с Украиной никто не ждет в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Армению с Украиной никто не ждет в Европейском Союзе (ЕС), Запад не намерен приглашать их в объединение. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (Совбез) России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

Он отметил, что дружба России и Армении, подкрепленная участием во всевозможных союзах, была «бельмом на глазу» для стран Запада. Из-за этого Вашингтон и его союзники бросили все силы на разрушение этого союза, обещая Еревану «золотые горы», подчеркнул Медведев.

«Но не стоит обольщаться: подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери "клуба избранных" для армянского народа. Спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще?» — задался вопросом Медведев.

Ранее стало известно, что США пообещали помочь Армении с проведением реформ в стране. Поддержку со стороны Вашингтона Еревану пообещал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном.

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      Евгений Силаев
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