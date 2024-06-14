Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:27, 14 июня 2024Забота о себе

Миф о вреде шаурмы опровергли

Нутрициолог Хобсон: шаурма может быть полезной едой

Фото: Elena Sikorskaya / Globallookpress.com

Нутрициолог Роб Хобсон опроверг популярный миф о том, что шаурма — это вредная еда. Его мнение приводит Daily Mail.

Хобсон считает, что заблуждение о вреде шаурмы возникло из-за того, что многие готовят ее из жирного мяса с обилием майонеза и кетчупа. Однако если приготовить это блюдо правильно, оно будет вкусным и полезным, уверен эксперт. Он посоветовал использовать лаваш из цельнозерновой муки, выбрать нежирное мясо и добавлять много овощей. «Вместо тяжелого майонезного соуса попросите добавить йогурт или ищите соусы на томатной основе, например сальсу», — дал совет Хобсон.

Чтобы сделать популярный перекус легче, можно убрать лепешку и добавить к получившемуся блюду рис или кускус. «Главное, чтобы в шаурме было много овощей и зелени, острого зеленого перца, помидоров, салата, лука, капусты, огурцов и так далее», — заключил Хобсон.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Ранее диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала о причинах появления целлюлита. По ее словам, он возникает при дисбалансе в организме, например из-за нарушений в работе щитовидной железы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы делаем реальное предложение». Путин огласил условия России для мирных переговоров по Украине и завершения СВО

      Лепс рассказал о планах переехать в провинциальный лес

      СК показал видео с места ДТП в Благовещенске

      Названы страны с самыми дорогими визами для россиян

      Дачников предупредили об опасности затяжных дождей для растений

      Россиянам дали советы по выбору подержанных китайских машин

      Российские военные поразили расположение ВСУ в Очакове

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Россия ударила по ключевой переправе ВСУ под Харьковом. Ее называли «дорогой жизни»

      Бывший бизнес-омбудсмен России занял должность Чубайса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше