В России создали мини-ПК на базе «Эльбруса»

«Ростех» создал ПК размером 95 на 95 миллиметров на базе процессора «Эльбрус»

Госкорпорация «Ростех» разработала миниатюрный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3». Об этом сообщается на сайте организации.

Одноплатный компьютер МП21 разработан специалистами ИНЭУМ им. Брука, который входит в «Росэлектронику». Девайс создан на базе полноценного двухъядерного процессора «Эльбрус-2С3» с тактовой частотой не менее 1600 мегагерц. Чип имеет встроенное графическое ядро, ПК поддерживает до 8 гигабайт оперативной памяти. Девайс можно комплектовать накопителями емкостью 60-480 гигабайт.

Разработанный в «Ростехе» компьютер выделяется своими габаритами — он имеет размеры 95 на 95 миллиметров. Вес модуля МП21 без теплораспределительной пластины составляет 100 граммов. Потребляемая мощность устройства составляет не более 40 ватт. ПК работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 55 градусов, то есть его можно использовать в бортовых вычислителях авиационной техники.

«МП21 является полностью российской разработкой, способной заменить иностранные аналоги. Модуль прошел весь цикл испытаний и готов к серийному производству», — отметил первый заместитель генерального директора ИНЭУМ им. Брука Игнат Бычков.

Ранее гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что спрос на российское оружие вырос с начала специальной военной операции (СВО). По его словам, иностранные заказчики больше внимания уделяют различным образцам, применяемым в ходе СВО.