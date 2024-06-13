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09:24, 13 июня 2024Наука и техника

Спрос на российское оружие вырос с начала СВО

«Рособоронэкспорт»: на фоне СВО вырос спрос на российские дроны и ПТРК
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спрос на российское оружие, включая дроны-камикадзе и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), вырос с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в интервью, опубликованном на сайте госкорпорации «Ростех».

По его словам, иностранные заказчики больше внимания уделяют различным образцам, применяемым в ходе СВО. В частности, интерес вызывает истребитель Су-35, вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, бронеавтомобили и комплексы противовоздушной обороны.

Также потенциальные клиенты интересуются самоходной гаубицей «Мста-С», самоходным орудием «Вена», минометом 2С12, реактивными системами залпового огня, высокоточными боеприпасами и системой управления артиллерией на базе комплекса «Планшет-А».

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«Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять барражирующий боеприпас "КУБ-Э", новейший 40-миллиметровый автоматический гранатомет 6Г27 "Балкан", комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ"», — сказал он.

Ранее в июне Михеев сообщил, что в настоящее время Россия не придает значения своей позиции в рейтинге Стокгольмского института исследования проблем мира — Stockholm International Peace Research Institute. Первоочередная задача для промышленности — обеспечение Вооруженных сил страны.

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      Даниил Иринин
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