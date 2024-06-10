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15:56, 10 июня 2024Наука и техника

Глава «Рособоронэкспорта» прокомментировал позицию России в рейтинге SIPRI

Михеев: приоритет оборонной промышленности — обеспечение ВС России

Фото: Виктор Бодров / ТАСС

В настоящее время Россия не придает значения своей позиции в рейтинге Стокгольмского института исследования проблем мира — Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Такой комментарий «Интерфаксу» дал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«По его словам, сейчас совсем не время для этого. Российская промышленность имеет первоочередную задачу — обеспечение Вооруженных сил (ВС) страны», — сказал руководитель.

По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» подписал контрактов на общую сумму 12 миллиардов долларов, в результате чего к настоящему времени портфель заказов компании составляет 55 миллиардов долларов.

Ранее Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» поставит свыше 170 вертолетов более чем в 20 стран.

В марте в докладе SIPRI утверждалось, что Россия опустилась на третье место среди крупнейших мировых экспортеров оружия, уступив второе место Франции.

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      Иван Потапов
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