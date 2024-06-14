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16:37, 14 июня 2024Россия

Минздрав назвал число погибших после вылета иномарки на тротуар в Благовещенске

Минздрав сообщил о трех погибших после ДТП с пьяным водителем в Благовещенске

Кадр: СК РФ / РИА Новости

Три человека, в том числе двое детей, по предварительным данным, погибли после вылета иномарки с пьяным водителем на тротуар в Благовещенске. Такое число назвали РБК в пресс-службе Минздрава Амурской области.

В региональном ведомстве изданию сообщили, что пострадавших в ДТП доставляют в Амурскую областную клиническую больницу.

В медицинском учреждении в Благовещенске персонал мобилизован и готов оказывать людям всю необходимую помощь, заверили в областном Минздраве.

До этого мэр Благовещенска Олег Имамеев разъяснил, что спасти не удалось 49-летнюю женщину и подростков 14 и 15 лет. Шесть человек, включая трех детей находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, отметил он.

14 июня стало известно, что в Благовещенске Амурской области пьяный 59-летний мужчина за рулем минивэна влетел в пешеходов на тротуаре.

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      Анна Щербакова
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