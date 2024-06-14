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20:02, 14 июня 2024Мир

На конференции в Швейцарии по Украине обсудят обмен пленными

На конференции в Швейцарии обсудят обмен пленными и репатриацию детей

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На конференции в Швейцарии по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня, обсудят ряд тем, включая проблему обмена пленными и репатриацию детей. Об этом сообщается на официальном сайте швейцарского правительства.

«Цель конференции — запустить мирный процесс, в том числе путем определения необходимых элементов: подтвердить свою поддержку посредством активного участия представителей высокого уровня, укрепить доверие путем выработки общего понимания трех важных тем [включая] человеческое измерение (обмен военнопленными, освобождение гражданского населения и репатриация детей)», — отмечается в заявлении.

Дополнительно сообщается, что темой встречи станут вопросы ядерной и энергетической безопасности.

Ранее стало известно, что участники конференции по Украине обсудят включение России в переговорный процесс. При этом в заявлении властей Швейцарии подчеркивается, подчеркивается, что Берн стремится быть площадкой, которая может представлять различные мнения и позиции по урегулированию на Украине.

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      Максим Габриелян
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