LE: 43 % украинцев говорят о спаде уровня демократии в республике при Зеленском

Спустя несколько лет после начала спецоперации (СВО) 43 процентов украинцев заговорили о спаде уровня демократии в республике, что связывают в том числе с пребыванием у власти президента Владимира Зеленского. Такие результаты зафиксировал опрос Киевского международного института социологии, передает Les Echos (LE).

28 процентов респондентов приписывают ухудшение положения демократии решению украинских властей «ограничить права и свободы граждан», 11 процентов опрошенных винят начало СВО и вызванные спецоперацией ограничения.

По словам исполнительного директора Института международной социологии, большинство граждан по-прежнему считает Украину демократическим государством и хотят, чтобы она стала функциональной демократией. При этом 14 процентов опрошенных заявили, что в республике царит диктатура.

Серьезной проблемой для населения остается коррумпированная судебная система, кроме того, беспокойство вызывает состояние украинской экономики, ухудшившееся в результате конфликта.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что многие жители Украины требуют от властей «остановить эту войну». Социологические опросы показывают стремление украинцев сесть за стол переговоров.

