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09:12, 23 апреля 2024Россия

Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев «остановить эту войну»

Матвиенко: опросы показывают, что многие украинцы требуют «остановить эту войну»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Многие жители Украины требуют от властей «остановить эту войну», считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в интервью Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

«Это украинцы, многих из которых ввели в заблуждение. Многие из них, да большинство уже, как говорят социологические опросы, требуют сесть за стол переговоров, остановить эту войну», — заявила Матвиенко.

По ее словам, рано или поздно состоится трибунал над нынешними руководителями Украины. При этом признать саму страну государством-террористом невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия, объяснила председатель верхней палаты парламента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия находится в состоянии войны с того момента, как западные страны начали активно и открыто поддерживать Украину. Каждый россиянин в связи с этим, по мнению Пескова, должен понимать текущую ситуацию в стране для «своей внутренней мобилизации».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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