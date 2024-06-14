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04:30, 14 июня 2024Наука и техника

На Западе разработают аналог «Арматы» на шасси Leopard 2

KNDS разработает танк Leopard 2А-RC 3.0 с необитаемой башней

Фото: KNDS

Франко-германский консорциум KNDS разработает новый танк с необитаемой башней на шасси серийного Leopard 2. Фотографию Leopard 2A-RC 3.0 заметили в брошюре KNDS, пишет западное издание Army Recognition.

Экипаж танка состоит из командира, наводчика и механика-водителя. Необитаемая башня отличается низким силуэтом, который снижает заметность машины и сокращает зону поражения на 30 процентов. Танк получил автомат заряжания, позволяющий совершить три выстрела за минуту. Leopard 2A-RC 3.0 можно считать аналогом российского танка Т-14 «Армата», который также получил необитаемое боевое отделение.

Модульная конструкция башни нового «Леопарда» позволяет нести различное вооружение. Машина на иллюстрации оснащена орудием калибра 120 миллиметров, автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и пусковой установкой для самонаводящихся ракет. Также на необитаемой башне можно заметить элементы комплекса активной защиты.

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Танк весом менее 60 тонн получил двигатель мощностью 1500 лошадиных сил. Это позволяет машине развивать скорость до 65 километров в час, а запас хода по бездорожью составляет 460 километров.

В мае появились первые фотографии украинских Leopard 1A5DK, которые оснастили блоками динамической защиты «Контакт» и «Нож». Дополнительную защиту получил корпус и башня машины, которая в базовой версии защищена только гомогенной броней.

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      Даниил Иринин
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