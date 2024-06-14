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12:09, 14 июня 2024Россия

В России отреагировали на слова Зеленского об обещании Си Цзиньпина

Сенатор Климов рассказал о функции Зеленского ссорить Россию с ее друзьями
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Tingshu Wang / Pool / Reuters

Одна из нынешних функций президента Украины Владимира Зеленского, которую он изо всех сил пытается выполнять, заключается в том, чтобы ссорить Россию со всеми ее друзьями, заявил в разговоре с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом сенатор отреагировал на слова Зеленского об обещании китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее украинский лидер на совместной пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что Си Цзиньпин пообещал ему не продавать России оружие.

Собеседник «Ленты.ру» усомнился в том, что сказанное Зеленским отразится на отношениях России и Китая.

«Вы знаете, для меня Зеленский — это физическое лицо, которое практически ничего из себя не представляет. Веры никогда не было по отношению к этому лицу ни у кого. С Китаем у нас всеобъемлющее стратегическое партнерство. С учетом этих вещей и будем в дальнейшем жить и работать, потому что одна из задач, как я понимаю, этого зеленого человечка, смешного такого, заключается в том, чтобы ссорить нас со всеми нашими друзьями. Это одна из его нынешних функций, что он и пытается делать изо всех сил», — высказался Климов.

Все его выкрутасы, вообще, начинают напоминать какую-то такую очень плохую мелодраму

Андрей КлимовЗампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

До этого председатель МИД Китая Линь Цзянь заявлял, что США непрерывно поставляют оружие Киеву и используют украинский кризис для введения санкций. Он подчеркнул, что «международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации».

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