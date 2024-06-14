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09:31, 14 июня 2024Интернет и СМИ

Пентагон продлил соглашение с Маском об использовании Starlink на Украине

Bloomberg: сделка Пентагона с Starlink на Украине продлена за $14 млн на полгода

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Пентагон продлил соглашение с компанией Илона Маска об использовании Starlink на Украине на полгода, до 30 ноября. Стоимость сделки составляет 14,1 миллиона долларов, заявила пресс-секретарь Командования космических систем Бонни Пойндекстер, передает Bloomberg.

Это может свидетельствовать о том, что стороны, наконец, пришли к компромиссу по поводу того, как именно можно использовать терминалы в зоне конфликта, пишет издание.

«Контракт обеспечивает доступ к созвездию Starlink, оборудованию и поддержке клиентов на согласованных условиях», — сообщила Пойндекстер. Американские чиновники высоко оценили портативные терминалы Маска, которые помогают достичь высокоскоростного широкополосного подключения к интернету для критически важных военных коммуникаций.

Раньше Илона Маска беспокоила такая договоренность, в 2022 году он пригрозил урезать финансирование Starlink на Украине, аргументируя это тем, что компания не может нести бесконечные расходы. Он также утверждал, что терминалы не предназначены для эксплуатации в военных целях: «Мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне».

Одновременно с этим заявлением Маск предложил свой план по мирному разрешению украинского кризиса, чем серьезно разозлил администрацию Байдена, уточняет издание. В нем бизнесмен предложил уступить Крым России и провести выборы в регионах, освобожденных РФ. Напряженность возникла и из-за растущей зависимости Пентагона от SpaceX в вопросе запуска своих важнейших военных спутников.

Отношения Маска с оборонным ведомством стали лучше после подписания контракта на 23 миллиона долларов в 2023 году на оплату терминалов. Также SpaceX наладили совместную работу с министерством в вопросе недопущения использования Россией терминалов в боевых целях.

Теперь контракт Starlink составляет около 40 миллионов долларов.

Ранее Маск назвал тревожными высказывания о возможном нападении Запада на Россию. Так он отреагировал на заявление экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, что в администрации президента Джо Байдена уже звучат нарративы не только о защите Украины, «они начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на РФ».

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      Александра Синицына
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