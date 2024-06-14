Песков: двойные стандарты являются неотъемлемым атрибутом в политике Запада

Двойные стандарты являются неотъемлемым атрибутом в политике Запада, о чем свидетельствует его позиция в конфликте на Украине и отношение к гибели российских журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Можно призывать [к ответственности] сколько угодно, это все останется без какого-то внимания. В этом плане двойные стандарты даже в таких трагических ситуациях — они не просто бросаются в лицо, они становятся таким неотъемлемым атрибутом позиции Запада, к сожалению», — рассказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. В частности, Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.

Предложение вызвало негативную реакцию со стороны стран Запада. В частности, оно было раскритиковано генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.