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19:06, 14 июня 2024Наука и техника

iPhone 15 Pro Max подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Pro Max снизилась до 115 тысяч рублей

Фото: Apawire / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Топовый актуальный смартфон Apple подешевел в России. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

По словам журналистов медиа, iPhone 15 Pro Max в середине июня можно купить на рынке за 115 тысяч рублей. «Когда он только появился в российских магазинах в конце прошлого года, то поразил всех ценой: за него просили феноменальные 189-200 тысяч рублей», — заметили специалисты, подчеркнув, что стоимость смартфона снизилась на 40 процентов.

В материале говорится, что в некоторых магазинах флагманское устройство можно приобрести даже дешевле 115 тысяч рублей. Судя по всему, девайс подешевел из-за снижения спроса и отсутствия дефицита на смартфоны Apple.

Смартфон iPhone 15 Pro Max является самым продвинутым и дорогим телефоном Apple на данный момент. Аппарат оснащен 6,7-дюймовым дисплеем LTPO Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты 120 герц и максимальной яркостью 2000 нит. Девайс имеет процессор A17 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью от 256 гигабайт, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Устройство вышло с аккумулятором емкостью 4441 миллиампер-часов.

В начале июня стало известно, что iPhone 15 Pro подешевел в России до 90 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2023 года — за флагманский аппарат просили на рынке 150-170 тысяч рублей.

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      Андрей Ставицкий
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