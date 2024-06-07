iPhone 15 Pro подешевел на 40 процентов

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 15 Pro снизилась до 90 тысяч рублей

Премиальный iPhone 15 Pro подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стоимость топового смартфона снизилась до 90 тысяч рублей среди отечественных магазинов. На старте продаж за флагман просили 150-170 тысяч рублей. Таким образом, iPhone 15 Pro подешевел примерно на 40 процентов.

«Смартфон iPhone 15 Pro — один из самых современных аппаратов Apple с топовым набором характеристик и опций. До России он добрался осенью прошлого года», — описали устройство авторы.

Флагман получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, чип A17 Pro, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели устройства расположена тройная камера: широкоугольный 48-мегапиксельный объектив, ультраширокоугольный сенсор на 12 мегапикселей и 12-мегапиксельный телескопический объектив. Гаджет имеет аккумулятор емкостью 3274 миллиампер-часов.

В конце мая стало известно, что представленный в 2021 году смартфон Apple рекордно подешевел на российском рынке. На старте продаж iPhone 13 был доступен за 80 тысяч рублей, спустя два года и восемь месяцев он подешевел до 50 тысяч рублей.