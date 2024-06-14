Польша заявила о согласии 13 стран НАТО передавать танки Украине

Минобороны Польши: 13 стран НАТО согласились передавать танки Украине

Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Тринадцать стран подписало эту коалицию. Польша вместе с Германией и Италией является лидером», — отметил он.

Отмечается, что в «танковой коалиции» также присутствуют Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США и Турция. Основной совместной задачей стран является объединение усилий членов НАТО по поставке бронетехники Киеву.

По словам министра, «коалиция» уже поставила ВСУ несколько десятков танков. «Уже есть эффекты — несколько десятков танков и сотни бронированных машин переданы Украины», — заверил глава польского оборонного ведомства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о планах НАТО создать новые базы для поставок оружия Украине. Он подчеркнул, что три большие военные базы будут находиться в Польше, Румынии и Словакии.