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15:09, 14 июня 2024Мир

Польша заявила о согласии 13 стран НАТО передавать танки Украине

Минобороны Польши: 13 стран НАТО согласились передавать танки Украине
Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РИА Новости.

«Тринадцать стран подписало эту коалицию. Польша вместе с Германией и Италией является лидером», — отметил он.

Отмечается, что в «танковой коалиции» также присутствуют Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США и Турция. Основной совместной задачей стран является объединение усилий членов НАТО по поставке бронетехники Киеву.

По словам министра, «коалиция» уже поставила ВСУ несколько десятков танков. «Уже есть эффекты — несколько десятков танков и сотни бронированных машин переданы Украины», — заверил глава польского оборонного ведомства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о планах НАТО создать новые базы для поставок оружия Украине. Он подчеркнул, что три большие военные базы будут находиться в Польше, Румынии и Словакии.

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      Виктория Кондратьева
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