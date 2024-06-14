Орбан рассказал о планах НАТО создать новые базы для поставок оружия Украине

Орбан: НАТО хочет создать в трех странах новые базы для поставок помощи Украине

НАТО хочет создать новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии для координации поставок оружия Украине. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радио Kossuth.

«НАТО хочет создать так называемую миссию на Украине. Это означает, что НАТО будет координировать передачу Украине поставленного ей оружия. Создадут три большие военные базы, где будут передавать оружие», — заявил политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс и Украина утвердили дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству. При этом никаких подробностей генсек НАТО не раскрыл.

12 июня венгерский премьер после переговоров в главой НАТО выступил против миссии альянса на Украине. По его словам, Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, однако она не в силах ее предотвратить, так как большинство членов альянса ее поддерживает.