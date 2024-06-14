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21:43, 14 июня 2024Спорт

Полузащитник «Бешикташа» попросил клуб отклонить предложение «Зенита» о трансфере

Футболист «Бешикташа» Зайнутдинов попросил клуб не продавать его в «Зенит»

Фото: LORRAINE OSULLIVAN / Reuters

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов попросил клуб отклонить предложение «Зенита» о трансфере. Об этом сообщает журналист Серджан Дикме в социальной сети Х.

«Бактиер не хочет покидать "Бешикташ". Он очень счастлив в Стамбуле. Я узнал, что он попросил отклонить предложение "Зенита"», — заявил журналист.

Ранее стало известно, что «Зенит» заинтересован в покупке полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиера Зайнутдинова из «Бешикташа». В завершившемся сезоне чемпионата Турции Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В начале июня бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Артур описал страх перед переездом в Россию. «Слышал о холоде. Если честно, немного опасался, что холодно в России всегда!» — заявил иностранный футболист.

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      Илья Костин
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