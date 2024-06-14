Послы передадут странам мира предложения Путина по урегулированию на Украине

Лавров: послы передадут предложения Путина по урегулированию на Украине

Послы передадут различным странам мира предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, однако «ни за кем российская сторона бегать не будет». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Что касается роли МИД, ни за кем мы бегать не собираемся. Наши послы подробнейшим образом в соответствующих столицах передадут текст выступления президента, разъяснят дополнительно то, что имеется в виду», — рассказал дипломат.

Лавров также уточнил, что Москва прояснит предысторию конфликта на Украине и того, каким образом его необходимо урегулировать.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД России назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что сегодня Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение». В частности, Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО.