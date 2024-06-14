Путин назвал священным для всех народов России слово «мама»

Путин заявил, что слово «мама» является священным для народов России

Слово «мама» является священным у всех народов России. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Политик заявил об этом во время встречи с участниками образовательной программы «Время героев». Он порассуждал о патриотическом воспитании молодежи, в том числе со стороны участников спецоперации, отметив, что слово «мама» является священным словом у народов страны.

«У многих народов. Но у нас — это точно. А почему? Потому что мы даже, забывая что-то, а мы очень многое и быстро все забываем, с детства мало кто помнит, когда было 3-4-5 лет. (...) Я вот помню, как меня мама в угол ставила, как у меня ухо болело. Три года было, впечатления — ну и все», — вспомнил глава государства.

Ранее Путин заявил об омоложении армии в стране. По его словам, средний возраст командующих армиями составил 50 лет, а командующих дивизиями — 46 лет. «Здесь нужны, конечно, люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства войсками, командованием. У нас сейчас в целом это получается», — добавил он.