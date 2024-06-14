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22:38, 14 июня 2024Россия

Путин поблагодарил родных военного за совет передать ему плед на параде

Путин поблагодарил родных военного, посоветовавших передать ему плед на параде

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил родных военного, участника программы «Время героев», которые посоветовали ему передать главе государства плед на параде Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Гвардии капитан Владислав Головин рассказал российскому лидеру, что близкие отругали его за то, что он не предложил тому накрыться пледом в прохладную погоду.

«Передайте слова благодарности тем, кто вам все это писал, спасибо за заботу», — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил о всенародной поддержке героев специальной военной операции. Россиян объединяют чувства патриотизма и ответственности за судьбу России, отметил президент.

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      Марина Совина
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