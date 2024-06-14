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13:09, 14 июня 2024Россия

Путин рассказал о подходе российских войск к Киеву в 2022 году

Путин: речи о штурме Киева в 2022 году не было

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2022 году российские войска подошли к Киеву, однако решение о штурме не принималось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД России, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства указал, что тогда России и Украине удалось выработать выгодные обеим сторонам договоренности. Путин подчеркнул, что Россия была согласна с гарантиями безопасности Украины по предложенным Киевом формулировкам.

Однако диалог был приостановлен из-за позиции Киева, посчитал российский лидер.

Президент России также возложил ответственность за развязывание боевых действий в Донбассе на Украину. Он напомнил, что вооруженное противостояние началось в 2014 году, и заявил, что агрессором стало украинское правительство. Решение признать республики Донбасса было принято из-за планов Киева начать против них вооруженную операцию, утверждает Путин.

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      Алан Босиков
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