Путин указал на вину Киева в развязывании вооруженного конфликта

Вооруженный конфликт на Украине развязал Киев действиями против республик Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале МИД России.
Путин прокомментировал обвинения в адрес России в якобы развязывании вооруженного конфликта на Украине. Он заявил, что агрессором в конфликте стало украинское правительство в 2014 году.
«Это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия», — подчеркнул президент России. Он добавил, что заявления о разрешении наносить удары по территории России вызваны ложными обвинениями в адрес Москвы. Российский лидер отметил, что решение о признании республик Донбасса было принято из-за планов Киева начать против них вооруженную операцию.
Ранее Путин заявил о возможности договориться русскому и украинскому народам. Он отметил, что народы связаны общей историей и культурой.