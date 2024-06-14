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12:59, 14 июня 2024Бывший СССР

Путин указал на вину Киева в развязывании вооруженного конфликта

Путин: вооруженный конфликт на Украине развязал Киев действиями против Донбасса

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженный конфликт на Украине развязал Киев действиями против республик Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале МИД России.

Путин прокомментировал обвинения в адрес России в якобы развязывании вооруженного конфликта на Украине. Он заявил, что агрессором в конфликте стало украинское правительство в 2014 году.

«Это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия», — подчеркнул президент России. Он добавил, что заявления о разрешении наносить удары по территории России вызваны ложными обвинениями в адрес Москвы. Российский лидер отметил, что решение о признании республик Донбасса было принято из-за планов Киева начать против них вооруженную операцию.

Ранее Путин заявил о возможности договориться русскому и украинскому народам. Он отметил, что народы связаны общей историей и культурой.

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      Алевтина Запольская
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