Путин указал на вину Киева в развязывании вооруженного конфликта

Путин: вооруженный конфликт на Украине развязал Киев действиями против Донбасса

Вооруженный конфликт на Украине развязал Киев действиями против республик Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале МИД России.

Путин прокомментировал обвинения в адрес России в якобы развязывании вооруженного конфликта на Украине. Он заявил, что агрессором в конфликте стало украинское правительство в 2014 году.

«Это киевский режим начал и продолжает боевые действия, это и есть агрессия», — подчеркнул президент России. Он добавил, что заявления о разрешении наносить удары по территории России вызваны ложными обвинениями в адрес Москвы. Российский лидер отметил, что решение о признании республик Донбасса было принято из-за планов Киева начать против них вооруженную операцию.

Ранее Путин заявил о возможности договориться русскому и украинскому народам. Он отметил, что народы связаны общей историей и культурой.