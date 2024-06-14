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14:41, 14 июня 2024Экономика

Путин заявил о росте недоверия к западным резервным валютам

Путин: недоверие к западным резервным валютам растет
СюжетСанкции против России:

Кадр: Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

В мире растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах. Об этом в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел России заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства рассказал также о наметившемся оттоке средств из акций и облигаций западных стран. Похожая тенденция наблюдается в некоторых европейских банках, считавшихся ранее надежным местом для хранения средств, отметил Путин. «И золото у них вывозят. Ну и правильно делают», — добавил президент.

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