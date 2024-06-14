Путин заявил о росте недоверия к западным резервным валютам

Путин: недоверие к западным резервным валютам растет

В мире растет недоверие к финансовой системе, основанной на западных резервных валютах. Об этом в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел России заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства рассказал также о наметившемся оттоке средств из акций и облигаций западных стран. Похожая тенденция наблюдается в некоторых европейских банках, считавшихся ранее надежным местом для хранения средств, отметил Путин. «И золото у них вывозят. Ну и правильно делают», — добавил президент.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, и от него сейчас отказывается не только Россия. По словам парламентария, незаконные санкции против российских финансовых институтов не дадут желаемого для США эффекта ввиду неизбежной дедолларизации мира.