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21:09, 14 июня 2024Россия

В Кремле высказались о рассмотрении мирной инициативы Путина Западом

Песков: в Кремле считают, что Запад рассмотрит мирную инициативу Путина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Кремле считают, что мирная инициатива президента РФ Владимира Путина будет рассматриваться Западом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Наверняка рассматривать они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») будут», — высказался он.

В пятницу, 14 июня, Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня в зоне проведения спецоперации (СВО). По его словам, это произойдет после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Помимо того, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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