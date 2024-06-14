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09:04, 14 июня 2024Ценности

Раскрыто роскошное имущество брата Галкина после прошедшего обыска

Во владении брата Максима Галкина есть пять участков в Москве и два Mercedes

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Раскрыто роскошное имущество старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Дмитрия, в доме которого прошли обыски, связанные с уголовным делом о хищениях в Минобороны России. Соответствующую информацию публикует SHOT.

По данным SHOT, на 59-летнего бизнесмена оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток. При этом на одном из них расположен коттедж площадью 590 квадратов. Согласно подсчетам, примерная стоимость владений составляет около 1,3 миллиарда рублей.

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Кроме того, у Галкина также есть квартира в районе Черемушки площадью 103,6 квадрата. Вдобавок мужчина имеет в собственности два автомобиля Mercedes, а именно, S-Class 450 4Матiс и Gls 400 D 4Matic, и байк известной марки Harley Davidson.

Старший брат юмориста владеет и недвижимостью в Израиле — дом стоимость около 6 миллионов долларов (529 миллионов рублей) находится в элитном районе израильского города Кесария.

Обыски в доме у Дмитрия Галкина прошли 13 июня. В ходе оперативных действий изъяты носители информации и другая техника.

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      Карина Черных
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