Силовики нагрянули в дом на Рублевке к Дмитрию Галкину. У брата юмориста изъяли технику по делу о хищениях в Минобороны

У брата юмориста Максима Галкина прошли обыски по делу о хищениях в Минобороны

У старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Дмитрия прошли обыски. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, следственные мероприятия в доме, который находится на Рублевском шоссе, связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России. У Дмитрия Галкина в ходе оперативных действий изъяли носители информации и другую технику.

Старший брат Максима Галкина служил в силовых структурах и занимался продюсированием. После ухода из шоу-бизнеса Дмитрий занялся производством боеприпасов и стал подрядчиком Минобороны. «Коммерсантъ» выяснил, что мужчина значится в списке членов совета директоров ООО «Военно-промышленная компания» («ВПК»), которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. Компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода, который производит модификации бронетранспортеров БТР-80, БТР-82, БТР-90, внедорожник «Тигр», бронетранспортер «Медведь», армейский автомобиль «Водник», а также вездеход «Ветлуга» и пожарную машину «Пурга».

В правоохранительных органах отметили, что мероприятия в доме Дмитрия Галкина никак не связаны с его братом. Ранее юморист осудил проведение специальной военной операции на Украине и уехал из России.

У компании Дмитрия Галкина возник спор с оружейным гигантом

Дмитрий Галкин является соучредителем ООО «Оружейные мастерские», еще одной компании в оборонной сфере. Об этом стало известно после того, как у организации возник финансовый спор с Заводом имени Дегтярева.

Один из российских оружейных гигантов обратился в Арбитражный суд Москвы с намерением взыскать с компании более двух миллионов рублей. Иск был принят к производству, однако дата его рассмотрения еще не назначена. Другие подробности не приводятся.

Дмитрий Галкин стоял у истоков новейшей российской БМП

В 2012 году Дмитрий Галкин сообщил о начале разработки новой бронированной техники на средней колесной платформе «Бумеранг». Планировалось, что новое семейство техники с колесной формулой 8х8 будет станет основой для боевой машины пехоты (БМП), бронетранспортера и тяжелого колесного танка. От БТР прошлого поколения машина отличается передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Это повышает защищенность от обстрела передней проекции и позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы.

БТР К-16 и БМП К-17 на колесной платформе «Бумеранг» поступили на государственные испытания в 2021 году. При этом впервые данная машина была показана широкой публике в мае 2015 года на параде Победы в Москве, после чего разработчикам потребовалось время на устранение замечаний к ней, касающихся, в частности, доработки корпуса и улучшения плавучести. Журнал The National Interest оценил разработку, назвав ее «оружием будущего».