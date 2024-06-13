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16:51, 13 июня 2024Силовые структуры

Силовики нагрянули к брату юмориста Галкина за сокрытие израильского гражданства

Обыски у брата юмориста Галкина прошли из-за сокрытия двойного гражданства
Начало событий в новости Силовики нагрянули в дом на Рублевке к Дмитрию Галкину. У брата юмориста изъяли технику по делу о хищениях в Минобороны

Силовики нагрянули с обысками в дом на Рублевском шоссе старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Дмитрия из-за сокрытия им двойного гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot

Бизнесмен Дмитрий Галкин не уведомил миграционную службу о наличии у него гражданства Израиля. Ему вменяют статью 330.2. УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»).

Источник Shot опроверг информацию, что обыски у Галкина связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России.

Старший брат Максима Галкина служил в силовых структурах и занимался продюсированием. После ухода из шоу-бизнеса Дмитрий занялся производством боеприпасов и стал подрядчиком Минобороны. «Коммерсантъ» выяснил, что мужчина значится в списке членов совета директоров ООО «Военно-промышленная компания» («ВПК»), которое занимается производством боевых машин, оружия и боеприпасов, а также автомобилей специального назначения. Компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода, который производит модификации бронетранспортеров БТР-80, БТР-82, БТР-90, внедорожник «Тигр», бронетранспортер «Медведь», армейский автомобиль «Водник», а также вездеход «Ветлуга» и пожарную машину «Пурга».

В правоохранительных органах отметили, что мероприятия в доме Дмитрия Галкина никак не связаны с его братом. Ранее юморист осудил проведение специальной военной операции на Украине и уехал из России.

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      Любовь Ширижик
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