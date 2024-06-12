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22:50, 12 июня 2024Силовые структуры

Стало известно о связи обысков у Дмитрия Галкина с его братом Максимом

ТАСС: следователи пришли к Дмитрию Галкину не из-за брата Максима Галкина

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Уголовное дело, в рамках которого произошел визит следователей к Дмитрию Галкину, никак не связан с его братом Максимом Галкиным (внесен в реестр иноагентов). Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Собеседник агентства поведал, что в частном доме Дмитрия Галкина прошли следственные действия. «Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации», — добавили в правоохранительных органах.

Об обысках у старшего брата юмориста стало известно ранее 12 июня. Предполагается, что обыски проводятся в рамках расследования дела о хищениях в Минобороны.

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      Марина Совина
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