Стало известно о связи обысков у Дмитрия Галкина с его братом Максимом

ТАСС: следователи пришли к Дмитрию Галкину не из-за брата Максима Галкина

Уголовное дело, в рамках которого произошел визит следователей к Дмитрию Галкину, никак не связан с его братом Максимом Галкиным (внесен в реестр иноагентов). Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Собеседник агентства поведал, что в частном доме Дмитрия Галкина прошли следственные действия. «Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации», — добавили в правоохранительных органах.

Об обысках у старшего брата юмориста стало известно ранее 12 июня. Предполагается, что обыски проводятся в рамках расследования дела о хищениях в Минобороны.