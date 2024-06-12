У старшего брата Максима Галкина прошли обыски

112: у старшего брата юмориста Максима Галкина Дмитрия прошли обыски

У старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Дмитрия прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, обыск в доме брата известного юмориста, который находится на Рублевском шоссе, связан с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве. У Дмитрия Галкина в ходе оперативных действий изъяли носители информации и другую технику.

Старший брат Максима Галкина служил в силовых структурах и занимался продюсированием. После шоу-бизнеса Дмитрий занялся производством боеприпасов и стал подрядчиком Минобороны.

Ранее стало известно, что Галкин-младший снова пытается снять с себя статус иностранного агента. Из-за отказа убрать его из реестра он подал в суд кассационную жалобу. Минюст же утверждает, что Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.