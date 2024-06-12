Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:46, 12 июня 2024Интернет и СМИ

У старшего брата Максима Галкина прошли обыски

112: у старшего брата юмориста Максима Галкина Дмитрия прошли обыски

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

У старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Дмитрия прошли обыски. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, обыск в доме брата известного юмориста, который находится на Рублевском шоссе, связан с уголовным делом о хищениях в военном ведомстве. У Дмитрия Галкина в ходе оперативных действий изъяли носители информации и другую технику.

Старший брат Максима Галкина служил в силовых структурах и занимался продюсированием. После шоу-бизнеса Дмитрий занялся производством боеприпасов и стал подрядчиком Минобороны.

Ранее стало известно, что Галкин-младший снова пытается снять с себя статус иностранного агента. Из-за отказа убрать его из реестра он подал в суд кассационную жалобу. Минюст же утверждает, что Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Как теперь россияне смогут покупать и продавать валюту?

      Небензя заявил о необходимости пересмотра бессрочных санкций в отношении КНДР

      У старшего брата Максима Галкина прошли обыски

      Маск высказался о пристрастии изолированного племени Амазонии к порно

      Пилот потерял память после жесткой посадки вертолета у российской базы отдыха

      В Сбере высказались о влиянии новых санкций США на его работу

      Путин объявил Игры БРИКС-2024 открытыми

      В США заявили о плане Зеленского шантажировать Запад на саммите в Швейцарии

      На Украине сообщили об открытии первых немецких оборонных заводов

      Небензя заявил об активной демонстрации США ядерных возможностей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше