Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина

РБК: у брата Максима Галкина прошли обыски по делу о хищении в Минобороны

Обыски в компании старшего брата Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) Дмитрия связаны с делом о хищении в Минобороны России. Об этом сообщает РБК.

Осведомленный источник издания, близкий к МВД, утверждает, что заинтересовавшая следователей организация занимается переоснащением бронетранспортеров (БТР). В компании изъяты носители информации и офисная техника. Также следственные мероприятия прошли в доме брата юмориста на Рублевском шоссе.

Ранее сообщалось, что компания Дмитрия Галкина задействована в производстве боеприпасов.