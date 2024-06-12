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21:32, 12 июня 2024Силовые структуры

Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина

РБК: у брата Максима Галкина прошли обыски по делу о хищении в Минобороны

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Обыски в компании старшего брата Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) Дмитрия связаны с делом о хищении в Минобороны России. Об этом сообщает РБК.

Осведомленный источник издания, близкий к МВД, утверждает, что заинтересовавшая следователей организация занимается переоснащением бронетранспортеров (БТР). В компании изъяты носители информации и офисная техника. Также следственные мероприятия прошли в доме брата юмориста на Рублевском шоссе.

Ранее сообщалось, что компания Дмитрия Галкина задействована в производстве боеприпасов.

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      Марина Совина
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