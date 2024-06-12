С компании брата Максима Галкина захотели взыскать более 2 миллионов рублей

Завод им. Дегтярева хочет взыскать свыше 2 миллионов с компании брата Галкина

Завод имени Дегтярева захотел взыскать более двух миллионов рублей с компании ООО «Оружейные мастерские», соучредителем которой является брат старший брат юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) Дмитрий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Уточняется, что сумма иска к брату шоумена составляет 2 миллиона 172 тысячи рублей. Иск был принят к производству, однако дата его рассмотрения еще не назначена. Другие подробности не приводятся.

Завод имени Дегтярева специализируется на производстве стрелкового оружия для Минобороны РФ, а «Оружейные мастерские» выпускают боеприпасы для нужд ведомства.

Ранее стало известно об обысках у Дмитрия Галкина. Сообщалось, что они прошли в его доме на Рублевском шоссе. Предполагается, что обыски проводятся в рамках расследования дела о хищениях в Минобороны.