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22:49, 12 июня 2024Силовые структуры

С компании брата Максима Галкина захотели взыскать более 2 миллионов рублей

Завод им. Дегтярева хочет взыскать свыше 2 миллионов с компании брата Галкина

Фото: Pogiba Aleksandra ./ Globallookpress.com

Завод имени Дегтярева захотел взыскать более двух миллионов рублей с компании ООО «Оружейные мастерские», соучредителем которой является брат старший брат юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) Дмитрий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Уточняется, что сумма иска к брату шоумена составляет 2 миллиона 172 тысячи рублей. Иск был принят к производству, однако дата его рассмотрения еще не назначена. Другие подробности не приводятся.

Завод имени Дегтярева специализируется на производстве стрелкового оружия для Минобороны РФ, а «Оружейные мастерские» выпускают боеприпасы для нужд ведомства.

Ранее стало известно об обысках у Дмитрия Галкина. Сообщалось, что они прошли в его доме на Рублевском шоссе. Предполагается, что обыски проводятся в рамках расследования дела о хищениях в Минобороны.

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      Марина Совина
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