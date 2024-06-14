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12:19, 14 июня 2024Россия

Раскрыто влияние цитат Путина на баллы за сочинение на ЕГЭ

Рособрнадзор: упоминание Путина не влияет на баллы за сочинение на ЕГЭ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Упоминание или цитирование президента России Владимира Путина во время написания сочинения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку не повышает за него баллы. Об этом заявили в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил сообщения школьников, в которых отмечается, что выпускники получали высокие баллы за сочинения по русскому языку якобы из-за цитирования главы государства.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что сдающие ЕГЭ могут приводить для обоснования своего отношения пример, который опирается на жизненный, читательский или культурно-исторический опыт. В ведомстве подчеркнули, что все источники примеров являются равноценными, но их выбор показывает общекультурный уровень выпускника.

Ранее стало известно, что Российская ученица сослалась на автора идеи вагинокапитализма Алексея Поднебесного в сочинении для ЕГЭ и получила за творческую работу высокий балл. Тема сочинения, на которую рассуждала россиянка в эссе, звучала как «в чем заключаются ценности чудаков», и школьница согласилась с позицией текста, от которого ей предложили отталкиваться составители ЕГЭ.

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