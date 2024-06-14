Раскрыто влияние цитат Путина на баллы за сочинение на ЕГЭ

Упоминание или цитирование президента России Владимира Путина во время написания сочинения на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку не повышает за него баллы. Об этом заявили в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.
Ранее ряд Telegram-каналов распространил сообщения школьников, в которых отмечается, что выпускники получали высокие баллы за сочинения по русскому языку якобы из-за цитирования главы государства.
«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что сдающие ЕГЭ могут приводить для обоснования своего отношения пример, который опирается на жизненный, читательский или культурно-исторический опыт. В ведомстве подчеркнули, что все источники примеров являются равноценными, но их выбор показывает общекультурный уровень выпускника.
Ранее стало известно, что Российская ученица сослалась на автора идеи вагинокапитализма Алексея Поднебесного в сочинении для ЕГЭ и получила за творческую работу высокий балл. Тема сочинения, на которую рассуждала россиянка в эссе, звучала как «в чем заключаются ценности чудаков», и школьница согласилась с позицией текста, от которого ей предложили отталкиваться составители ЕГЭ.