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15:24, 11 июня 2024Россия

Ученица сослалась в ЕГЭ на автора идеи вагинокапитализма и получила высокий балл

Россиянка сослалась в ЕГЭ на автора идеи вагинокапитализма Поднебесного

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская ученица сослалась на автора идеи вагинокапитализма Алексея Поднебесного в сочинении для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и получила за творческую работу высокий балл. Об этом сообщается в Telegram-канале «Поднебесный — дорога скорби. Город-ад».

Тема сочинения, на которую рассуждала россиянка в эссе, звучала как «в чем заключаются ценности чудаков», и школьница согласилась с позицией текста, от которого ей предложили отталкиваться составители ЕГЭ.

«Я согласна с позицией Евгения Михайловича [Богата]. Именно благодаря таким "чудакам" общество получает знания, сокрытые от обычных людей», — написала в сочинении ученица и в качестве примера чудака привела блогера Поднебесного. «В социальных сетях ведет свой блог Алексей Поднебесный. Он является философом, правозащитником и мыслителем. Многие люди считают его странным и смеются над ним. Сам же Алексей развивает свою теорию, и больше людей становятся его последователями», — привела пример школьница.

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Как рассказала блогеру сама школьница, за сочинение она получила 18 баллов из 21 возможных.

Алексей Поднебесный — сторонник коммунистических идей и православный христианин. В блогах Поднебесный сетует на недоступность секса, рассказывает об экологических проблемах Нижнего Новгорода и записывает видео с обзором на еду из низшего ценового сегмента. Поднебесный участвовал в нескольких телепередачах в качестве главного российского инцела, однако сам блогер так себя не называет.

Ранее сообщалось, что школьник написал сочинение для ЕГЭ о влиянии пива на скуфов. Известно, что российские школьники при написании сочинений на ЕГЭ по русскому языку могут ссылаться на любые источники, в том числе на аниме и компьютерные игры.

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      Марк Леонов
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