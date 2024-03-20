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14:03, 20 марта 2024Россия

В России школьники в сочинении на ЕГЭ смогут ссылаться на аниме и видеоигры

Российские школьники смогут ссылаться на игры и аниме при написании сочинений

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В России школьники при написании сочинений на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку смогут ссылаться на аниме и компьютерные игры. Об этом сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений.

Из материалов следует, что в сочинении-рассуждении проходящий экзамен школьник должен привести пример из жизненного, читательского или историко-культурного опыта.

В документе уточняется, что примером историко-культурного опыта можно будет привести ссылку на фильм, аниме, мультфильм, комикс, графический роман, мангу, а также на сюжет компьютерной игры.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга оценил перспективу внесенной в Думу законодательной инициативы, предполагающей отмену обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что перспектива у данного законопроекта негативная, а Госдума, по мнению парламентария, его не поддержит.

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      Никита Абрамов
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