Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 7 июня 2024Россия

Российский школьник написал на ЕГЭ сочинение о влиянии пива на скуфов

Ученик из России сдал сочинение о пиве и прозванных скуфами неопрятных мужчинах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России выпускник в рамках Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдал сочинение, в котором порассуждал о влиянии пива на скуфов. Бланк с написанным школьником сочинением публикует Telegram-канал «Передали коллегам».

Неизвестный школьник начал сочинение с того, что дал определение используемого в сленге слова «скуф» — по словам ученика, скуфами прозваны неопрятные мужчины 40-50 лет, придерживающиеся консервативных взглядов и проводящие время за компьютерными играми.

Во второй части сочинения юноша описал свойства пива — он порассуждал о том, что пиво является «напитком богов», однако вызывает привыкание и приводит к ожирению. По словам ученика, скуфы, не имеющие «устойчивости» к пиву, толстеют, что якобы привлекает девушек с яркой внешностью и «альтернативными» вкусами в культуре, макияже и одежде.

Материалы по теме:
Российские мужчины массово боятся превратиться в скуфов. Кто это такие и почему стать ими так страшно?
Российские мужчины массово боятся превратиться в скуфов. Кто это такие и почему стать ими так страшно?
23 августа 2023
Тюбик, масик, чечик, штрих и скуф. Кто это такие и как сленг, обозначающий типажи мужчин, стал мемом
Тюбик, масик, чечик, штрих и скуф.Кто это такие и как сленг, обозначающий типажи мужчин, стал мемом
1 апреля 2024

Сочинение школьник закончил рассуждением о том, что скуфом становится каждый человек — это утверждение он назвал «правдой жизни».

Достоверного подтверждения тому, что опубликованный в Telegram бланк с сочинением является подлинным, нет.

Ранее популярный российский блогер Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, назвал шесть причин, по которым девушкам стоит обращать внимание на скуфов.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

      В НАТО не увидели угрозы от ядерных сил России

      Раскрыта стоимость аренды самого дорогого дома в Подмосковье

      Путин предсказал будущее России в многополярном гармоничном мире

      В Госдуме назвали способный стать третьей столицей России город

      ВСУ впервые атаковали ударным дроном дальнего действия здание в ДНР

      Москвичам разрешили купаться в водоемах

      В ЦБ оценили вероятность резкого повышения ключевой ставки

      Российский школьник написал на ЕГЭ сочинение о влиянии пива на скуфов

      Дачникам назвали простой способ избавиться от вредителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше