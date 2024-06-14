Раскрыты результаты медосвидетельствования виновника ДТП в Благовещенске

МВД: водитель минивэна, совершивший наезд на пешеходов в Благовещенске, был пьян

Водитель минивэна, который совершил наезд на пешеходов в Благовещенске, был пьян. Такие результаты медосвидетельствования «Ленте.ру» раскрыли в управлении МВД по Амурской области.

«Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении. Как уточняет Telegram-канал «112», в крови мужчины нашли 2 промилле алкоголя — эквивалент одной бутылке водки. Сейчас виновник аварии задержан, с ним работают следователи.

ДТП произошло сегодня, 14 июня, на улице Василенко в Благовещенске. По предварительным данным, водитель 1965 года рождения не справился с управлением и сбил пешеходов на тротуаре. По данным ведомства, жертвами аварии стали трое человек и еще шестеро пострадали.

Ранее сообщалось, что после ДТП не выжили пятеро, четверо из которых дети. Возбуждено уголовное дело.

