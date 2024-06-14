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15:41, 14 июня 2024Наука и техника

Развертывание «опасной» функции Windows 11 отменили

Microsoft отложила выход ИИ-функции Recall для Windows 11

Фото: Dell / Unsplash

Корпорация Microsoft отменила выход функции Recall на Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Central.

В компании рассказали, что в будущей бета-версии Windows 11 не будет функции Recall. Выпуск предварительной версии ОС должны будут развернуть среди пользователей 18 июня. Recall — функция на основе искусственного интеллекта, которая время от времени делает скриншоты экрана и сохраняет их на диске ПК.

В Microsoft не стали объяснять, почему отложили выпуск Recall. Журналисты Windows Central связали это с критикой опции — ее называли вредной и опасной, так как теоретически она дает возможность следить за пользователями. Специалисты предположили, что инженеры Microsoft займутся обеспечением защиты личных данных будущих пользователей Recall.

Обновление Copilot+, выход которого ожидается 18 июня, получит ряд других функций искусственного интеллекта, ранее анонсированных Microsoft. К ним относятся эффекты Windows Studio, генератор изображений, соавтор в графическом редакторе Paint и функция «живых субтитров». Публичная версия Windows 11 со всеми нововведениями должна появиться осенью.

В начале июня специалист по безопасности Кевин Бомонт заявил, что новая ИИ-функция Recall в Windows 11 недостаточно защищена от хакеров. Так, эксперту удалось взломать ее и получить доступ к сохраненным данным.

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      Андрей Ставицкий
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