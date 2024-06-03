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19:41, 3 июня 2024Наука и техника

ИИ-функцию в Windows 11 назвали опасной

Функция Recall в Windows 11 вызвала опасения экспертов по безопасности

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Специалист по безопасности Кевин Бомонт заявил, что новая функция искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11 недостаточно защищена от хакеров. Об этом эксперт рассказал в блоге на Medium.

Бомонт изучил основанную на ИИ функцию Recall, которая постоянно записывает все действия пользователя ПК. Так, система раз в несколько секунд делает скриншот экрана и хранит изображения, демонстрируя их по запросу владельца компьютера. Recall вызвала опасения Кевина Бомонта, который назвал ее опасной для пользователя.

По словам специалиста, Recall сохраняет конфиденциальные данные пользователя — пароли, сообщения и прочее — в текстовом виде. Бомонт выяснил, что текстовый документ не зашифрован, а также для доступа к нему не требуются системные права администратора.

Бомонт рассказал, что ему удалось создать вирусную программу, с помощью которой он смог похитить данные Recall на тестовом компьютере. «Они пытались сделать кучу вещей, но ни одна из них на самом деле не работает», — охарактеризовал труд программистов Microsoft специалист.

По словам Бомонта, благодаря наличию новой функции хакеры смогут украсть конфиденциальные данные пользователя. Специалист заметил, что системные «дыры» в ОС настолько большие, что через них «можно пролететь на самолете».

В конце мая глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своем X посоветовал отключить новую функцию Windows 11 Recall. Маск сказал, что следящий за пользователем компьютер напомнил ему происходящее в сериале «Черное зеркало».

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      Андрей Ставицкий
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