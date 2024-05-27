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18:44, 27 мая 2024Наука и техника

Илон Маск призвал отключить новую функцию Windows

Илон Маск посоветовал отключить функцию Windows, следящую за пользователем

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в своем X посоветовал отключить новую функцию Windows 11, связанную с искусственным интеллектом (ИИ).

Предприниматель отреагировал на фрагмент интервью главы Microsoft Сатьи Наделлы, в котором тот рассказывал о функции Recall. Она работает на основе ИИ и постоянно записывает экран компьютера, чтобы при желании пользователь мог в любой момент посмотреть, над чем работал за ПК в конкретное время. «Обязательно отключу эту "функцию"», — заявил Илон Маск и призвал своих подписчиков сделать то же самое.

Также миллиардер сравнил следящие за пользователем компьютеры с Windows 11 с происходящим в сериале «Черное зеркало». В эпизодах шоу показано влияние технологий на человеческие отношения — в том числе как люди могут пострадать от них.

Пользователи преимущественно поддержали предпринимателя. «Итак, встроенная запись экрана. Потому что это якобы не угроза безопасности», — отреагировал посетитель X под ником @anti_prohibit. «Это придумали в ЦРУ?» — возмутился автор под ником @RealMattCouch.

В конце февраля Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows из-за сложной процедуры настройки. По его словам, при установке системы появилось требование завести учетную запись Microsoft, чего ранее не было.

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      Андрей Ставицкий
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