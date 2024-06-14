Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 14 июня 2024Экономика

Россия начала переговоры о поставках картофеля из Индии

Индия может начать поставки картофеля и гранатов в Россию

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Представители министерства торговли и промышленности Индии в ходе переговоров с Россельхознадзором, состоявшихся в режиме видеосвязи, заявили о заинтересованности в расширении ассортимента поставок плодоовощной продукции в РФ, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Отмечается, что к поставляемым сейчас на российский рынок винограду и изюму, бананам, сушеным овощам, чаю и сырью для табака в Индии хотели бы добавить картофель и гранаты.

В Россельхознадзоре, в свою очередь, заявили, что ожидают от зарубежных партнеров информацию о планируемых объемах, местах выращивания и распространении карантинных объектов на территории Индии, характерных для этих видов продукции. После получения таких данных стороны продолжает начатое обсуждение, указали в Службе.

Ранее урожай картофеля в России, полученный в 2023 году, назвали рекордным за 30 лет. Его объем оценили в 8,4 миллиона тонн, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по военному объекту в районе аэропорта Киева. В украинской столице прогремели взрывы

      Нелепый наряд популярной 52-летней телеведущей подняли на смех в сети

      Путин призвал строить коллективную безопасность в Евразии без внешних сил

      Врач назвал простой способ восстановить силы посреди дня

      Минивэн сбил девять пешеходов на тротуаре в российском городе

      Суд ужесточил наказание двоим избившим мать и дочь в Екатеринбурге хулиганам

      Названа стоимость восстановления популярного кроссовера из Китая после аварии

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Лавров заявил о конкретном выполнении тезисов Путина

      Россиянам разъяснили ситуацию с ошибками в загранпаспортах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше