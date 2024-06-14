Россиянам дали советы по выбору подержанных китайских машин

«Expocar»: при покупке б/y машины из КНР нужно обратить внимание на год выпуска

При выборе китайских автомобилей с пробегом россиянам следует обращать внимание на год выпуска подобных машин. Оптимальным вариантом станут транспортные средства возрастом не более 2-3 лет. Подобный совет дал гражданам глава пресс-службы компании «Expocar» Александр Ковалев, его слова приводит «Автостат».

Он уточнил, что после 2017 года качество китайских автомобилей заметно улучшилось. По этой причине стоит рассматривать прежде всего машины с относительно небольшим сроком эксплуатации. Главный плюс подобных автомобилей заключается в наличии гарантии со стороны завода-производителя. Кроме того, они обеспечены сервисом и необходимыми запчастями, пояснил Ковалев.

В свою очередь, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков призвал граждан уделить особое внимание состоянию электроники при выборе подержанных китайских автомобилей. По его словам, этот фактор является ключевым уязвимым местом подобных машин. Однако все сбои на таких приборах, как уточнил эксперт, «достаточно легко устраняются».

Ранее агентство «Автостат» включило Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall в список самых популярных у россиян китайских автомобилей с пробегом. По итогам первых четырех месяцев 2024 года на их долю, как уточнили эксперты, пришлось 80 процентов всех сделок на вторичном рынке. Наиболее же востребованными моделями оказались Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan Solano, Lifan X60 и Chery Tiggo 7 PRO.